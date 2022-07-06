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Хачеріді: «Руських ніхто за людей рахувати не буде»

Екс-захисник «Динамо» – про злочини рашистів
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:04
Хачеріді: «Руських ніхто за людей рахувати не буде»

Колишній захисник «Динамо» Євген Хачеріді в програмі «Профутбол» висловився про росіян.

– Ви самі родом з Мелітополя. Як там зараз ситуація?

– Місто в окупації, так. Не те що дуже складно, але Слава Богу там нічого такого немає, беззаконня немає. Тільки людям ніде працювати, ціни піднялися. Нічого доброго, поки там окупанти. У мене бабка і батько там. Сестра приїде з Криму зробить їм картку, щоб був зв'язок.

– Що всередині відчуваєте до російського народу?

– Це ж не люди, кого запитаєте. Хто їх може любити після того, що вони роблять? Адже це на все життя залишиться. Їх ніхто за людей рахувати не буде. Там є розсудливі люди, але бояться говорити.

– Відносини повністю розірвані з ними?

– Нормальна людина ніколи не буде з цією країною що - або связивать.


Раніше Хачеріді заявив, що навряд чи він відновить свою кар'єру.

Петро Приходько
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Євген Хачеріді Динамо Київ

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