Хачеріді: «Руських ніхто за людей рахувати не буде»

Колишній захисник «Динамо» Євген Хачеріді в програмі «Профутбол» висловився про росіян.

– Місто в окупації, так. Не те що дуже складно, але Слава Богу там нічого такого немає, беззаконня немає. Тільки людям ніде працювати, ціни піднялися. Нічого доброго, поки там окупанти. У мене бабка і батько там. Сестра приїде з Криму зробить їм картку, щоб був зв'язок.

– Що всередині відчуваєте до російського народу?

– Це ж не люди, кого запитаєте. Хто їх може любити після того, що вони роблять? Адже це на все життя залишиться. Їх ніхто за людей рахувати не буде. Там є розсудливі люди, але бояться говорити.

– Відносини повністю розірвані з ними?

– Нормальна людина ніколи не буде з цією країною що - або связивать.