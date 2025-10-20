Павло Василенко

Очікуване дербі Тель-Авіва між Хапоелем і Маккабі перетворилося на справжній хаос. Матч, який мав стати головною подією вихідних в Ізраїлі, було скасовано за лічені хвилини до старту через масштабні заворушення в місті.

За даними місцевої поліції, постраждали 29 осіб, серед них – троє правоохоронців, а затримано понад 40 учасників безладів. Сутички спалахнули поблизу стадіону «Блумфілд», де фанати обох клубів почали кидати феєрверки, димові шашки та каміння, створивши реальну загрозу безпеці.

Організатори спочатку спробували відкласти початок гри, але після ескалації подій поліція наказала скасувати матч повністю. Гравці, які вже вийшли на поле для розминки, були змушені повернутися до роздягалень під охороною.

Ситуація викликала широкий резонанс, адже напруга навколо ізраїльських клубів зростає і на міжнародному рівні. Нещодавно англійська Астон Вілла оголосила, що заборонить фанатам Маккабі відвідувати матч Ліги Європи.

Таке рішення ухвалила Консультативна група з питань безпеки, після того як поліція Вест-Мідлендса попередила про можливі масові антиізраїльські протести біля стадіону.

Ізраїльські ЗМІ називають інцидент у Тель-Авіві «ганьбою для національного футболу», а федерація вже оголосила, що обидва клуби можуть отримати дисциплінарні санкції.