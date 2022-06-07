Хацкевич: «Був варіант повернутися в УПЛ, та спочатку був ковід, а потім почалась війна»

Спеціаліст готовий повернутися до роботи

Фото: Ротор

Екс-тренер «Динамо» Олександр Хацкевич заявив, що цього сезону мав повернутися в УПЛ:



Був варіант розпочати після Нового року, але ковід у досить тяжкій формі не дозволив розпочати роботу, потім почалася війна. Сьогодні, коли моя сім'я та сім'я мого старшого сина у відносній безпеці, я готовий повернутися до роботи.

Хацкевич вважає, шо олександр лукашенко повністю належить володимиру путіну.