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Хацкевич: «Йовічевіч зізнавався в коханні «Карпатам », потім зізнавався «Дніпру-1», а зараз переходить до «Шахтаря»

Білоруський фахівець скептично ставиться до нового тренера «гірників»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:53
Хацкевич: «Йовічевіч зізнавався в коханні «Карпатам », потім зізнавався «Дніпру-1», а зараз переходить до «Шахтаря»

Колишній тренер « Динамо » Олександр Хацкевич висловився про Ігоря Йовічевича, Який став новим наставником « Шахтаря ».

— Він клявся в любові Карпатам, потім клявся в любові « Дніпру-1 », а зараз переходить в « Шахтар ». Я думаю, тут більше вплинуло його знайомство з Срной.

— Створюється враження, що кандидатуру Йовічевіча пролобіював Даріо Срна.

— чіплятися ні до чого. Де Дзербі теж кричав, що він готовий безкоштовно працювати. Кожен сам приймає рішення. Звичайно, працювати в клубі, який грає в групі Ліги чемпіонів — не досягнення Йовічевіча, але подивимося на « Шахтар » з молодими футболістамі


Раніше Хацкевич заявив, що « Динамо » буде складно пройти « Фенербахче » в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Джерело: FanDay Петро Приходько
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Теги

Олександр Хацкевич Динамо Київ Ігор Йовічевіч Шахтар Донецьк

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