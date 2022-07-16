«Динамо» програло «Антверпену» в останньому спарингу перед «Фенербахче»
Хацкевич: «Йовічевіч зізнавався в коханні «Карпатам », потім зізнавався «Дніпру-1», а зараз переходить до «Шахтаря»
Білоруський фахівець скептично ставиться до нового тренера «гірників»
Колишній тренер « Динамо » Олександр Хацкевич висловився про Ігоря Йовічевича, Який став новим наставником « Шахтаря ».
— Він клявся в любові Карпатам, потім клявся в любові « Дніпру-1 », а зараз переходить в « Шахтар ». Я думаю, тут більше вплинуло його знайомство з Срной.
— Створюється враження, що кандидатуру Йовічевіча пролобіював Даріо Срна.
— чіплятися ні до чого. Де Дзербі теж кричав, що він готовий безкоштовно працювати. Кожен сам приймає рішення. Звичайно, працювати в клубі, який грає в групі Ліги чемпіонів — не досягнення Йовічевіча, але подивимося на « Шахтар » з молодими футболістамі
Раніше Хацкевич заявив, що « Динамо » буде складно пройти « Фенербахче » в кваліфікації Ліги чемпіонів.
Коментарі 0