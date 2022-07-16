Хацкевич: «Йовічевіч зізнавався в коханні «Карпатам », потім зізнавався «Дніпру-1», а зараз переходить до «Шахтаря»

Колишній тренер « Динамо » Олександр Хацкевич висловився про Ігоря Йовічевича, Який став новим наставником « Шахтаря ».

— Створюється враження, що кандидатуру Йовічевіча пролобіював Даріо Срна.

— чіплятися ні до чого. Де Дзербі теж кричав, що він готовий безкоштовно працювати. Кожен сам приймає рішення. Звичайно, працювати в клубі, який грає в групі Ліги чемпіонів — не досягнення Йовічевіча, але подивимося на « Шахтар » з молодими футболістамі