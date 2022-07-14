Вінгер змінив «Металіст 1925» на «Кривбас», аби попрацювати з Вернидубом
Хавбек «Металіста 1925» повернувся в стрій після 10 місяців без футболу
Футболіст відновився після серйозної травми
Владислав Дмитренко / Фото - Металіст 1925
Півзахисник Владислав Дмитренко повернувся до загальної групи «Металіста 1925». Про це повідомляє прес-служба клубу.
Хавбек зазнав травми 4 вересня 2021 року в матчі проти «Ворскли». На відновлення пішло 10 місяців.
14 липня Дмитренко знову приступив до тренувань. Контракт з півзахисником діє ще рік.
Раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков відвідав тренування «Металіста 1925».
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