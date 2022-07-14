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Всеcвітні ігри 2022. День 6. Огляд
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Всесвітні ігри 2022

Хавбек «Металіста 1925» повернувся в стрій після 10 місяців без футболу

Футболіст відновився після серйозної травми
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:19
Хавбек «Металіста 1925» повернувся в стрій після 10 місяців без футболу
Владислав Дмитренко / Фото - Металіст 1925

Півзахисник Владислав Дмитренко повернувся до загальної групи «Металіста 1925». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Хавбек зазнав травми 4 вересня 2021 року в матчі проти «Ворскли». На відновлення пішло 10 місяців.

14 липня Дмитренко знову приступив до тренувань. Контракт з півзахисником діє ще рік.

Раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков відвідав тренування «Металіста 1925».

Сергій Стаднюк
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Металіст 1925

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