Маркос Антоніо: «Сало не пробував. В Україні не можу звикнути до холоду »
Хавбек «Шахтаря» перейде в «Лаціо». Угода фактично завершена
21-річний бразилець продовжить кар'єру в Серії А
Маркос Антоніо / Фото - TwitterБразильський хавбек «Шахтаря» Маркос Антоніо стане гравцем «Лаціо».
3 червня «Шахтар» і «Лаціо» обмінялися офіційними документами з приводу питання трансфера 21-річного гравця. Фактично угода вже завершена, але для офіційного її завершення не вистачає деяких формальностей. Про це в Twitter повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
Зокрема, очікується, що Маркос прибуде в Рим після 13 червня, щоб пройти медичний огляд. Після того, як ця процедура успішно відбудеться, буде й заключна частина угоди.
На поточний момент контракт футболіста з «Лаціо» вже узгоджений і в ньому лише не вистачає підпису гравця, яку той поставить після приїзду в Італію.
Повідомлялося, що «Лаціо» заплатить «гірникам» за хавбека 8 мільйонів євро, А ще 2 мільйона будуть обговорені у вигляді бонусів за виконання певних умов.
Відзначимо, що в поточному сезоні Маркос зіграв 28 матчів, забивши три м'ячі і віддавши одну результативну передачу.
Раніше Антоніо заявив, що не хоче більше повертатися в Україну.
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