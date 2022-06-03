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Хавбек «Шахтаря» перейде в «Лаціо». Угода фактично завершена

21-річний бразилець продовжить кар'єру в Серії А
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:53
Хавбек «Шахтаря» перейде в «Лаціо». Угода фактично завершена
Маркос Антоніо / Фото - Twitter
Бразильський хавбек «Шахтаря» Маркос Антоніо стане гравцем «Лаціо».

3 червня «Шахтар» і «Лаціо» обмінялися офіційними документами з приводу питання трансфера 21-річного гравця. Фактично угода вже завершена, але для офіційного її завершення не вистачає деяких формальностей. Про це в Twitter повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Зокрема, очікується, що Маркос прибуде в Рим після 13 червня, щоб пройти медичний огляд. Після того, як ця процедура успішно відбудеться, буде й заключна частина угоди.

На поточний момент контракт футболіста з «Лаціо» вже узгоджений і в ньому лише не вистачає підпису гравця, яку той поставить після приїзду в Італію.

Повідомлялося, що «Лаціо» заплатить «гірникам» за хавбека 8 мільйонів євро, А ще 2 мільйона будуть обговорені у вигляді бонусів за виконання певних умов.

Відзначимо, що в поточному сезоні Маркос зіграв 28 матчів, забивши три м'ячі і віддавши одну результативну передачу.

Раніше Антоніо заявив, що не хоче більше повертатися в Україну
Володимир Кириченко
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Теги

Маркос Антоніо Шахтар Донецьк Лаціо

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