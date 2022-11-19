Хавбек «Шахтаря» прибув на матч із «Дніпром-1», незважаючи на виклик до молодіжної збірної

Підопічні Ротаня проводять контрольний поєдинок в один день із грою «гірників»

Дмитро Криськів / Фото - ФК Шахтар

«Шахтар» прибув до Ужгорода на центральний матч першого кола УПЛ проти «Дніпра-1». Головний тренер Ігор Йовічевіч узяв із собою 24 футболісти.

У списку гравців присутній півзахисник Дмитро Криськів. Цікаво, що хавбека було викликано на збір молодіжної збірної України. В цей же день, 19 листопада, «синьо-жовті» проведуть товариську гру з однолітками з Ізраїлю.

Склад «Шахтаря»

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Едуард Козік

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов, Єгор Назарина

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков

