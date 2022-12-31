Хаві назвав гравця, що провалив фінал ЧС-2022, – найкращим у світі на своїй позиції

Усман Дембеле / Фото - FFF

Головний тренер «Барселони» Хаві поділився думкою про вінгера клубу та збірної Франції Усмана Дембеле. Слова фахівця передає Diario Sport.

Його процес обрання рішень завжди працює правильно, але йому не завжди вдається все виконати, адже він пересувається зі швидкістю 200 км/год. Він дуже важливий, і я його дуже люблю. Він надзвичайний. Я йому довіряю, він ніколи мене не підводив.