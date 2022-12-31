Лапорта: «Перший рік Хаві в «Барселоні» перевершив всі очікування»
Хаві назвав гравця, що провалив фінал ЧС-2022, – найкращим у світі на своїй позиції
Тренер «Барселони» висловив вельми неординарну думку
Усман Дембеле / Фото - FFF
Головний тренер «Барселони» Хаві поділився думкою про вінгера клубу та збірної Франції Усмана Дембеле. Слова фахівця передає Diario Sport.
Думаю, він найкращий у світі на своїй позиції. Він робить різницю кожні 1-2 гри. Днями я дивився його статистику - він особливий гравець, такого більше немає.
Його процес обрання рішень завжди працює правильно, але йому не завжди вдається все виконати, адже він пересувається зі швидкістю 200 км/год. Він дуже важливий, і я його дуже люблю. Він надзвичайний. Я йому довіряю, він ніколи мене не підводив.
Нагадаємо, Дембеле у фіналі чемпіонату світу-2022 проти Аргентини привіз пенальті у свої ворота та не дограв навіть перший тайм.
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