Хаві після Барселони: новий виклик у Саудівській Аравії?
Відомий інсайдер розкрив деталі
близько 2 годин тому
Хаві Ернандес, як і раніше, не працює тренером, а журналіст Девід Орнштейн з The Athletic повідомляє, що 45-річний іспанець може повернутися до роботи.
Колишній півзахисник очолював Барселону з листопада 2021 року до червня 2024 року. Під його керівництвом каталонці виграли один чемпіонський титул і один Суперкубок Іспанії.
Хаві не тренував жоден клуб цього сезону. Тепер він один з кандидатів на посаду наставника Аль-Ахлі. Маттіас Яйссле нині очолює саудівську команду.
Девід Орнштейн повідомив, що Аль-Ахлі вже зв'язався з Анге Постекоглу, який шукає нову роботу після розставання з Тоттенгемом.
Журналіст Athletic додав, що Хаві – другий варіант для саудівських правителів. Час покаже, як пройдуть переговори Аль-Ахлі з Постекоглу.