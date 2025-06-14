Павло Василенко

Хаві Ернандес, як і раніше, не працює тренером, а журналіст Девід Орнштейн з The Athletic повідомляє, що 45-річний іспанець може повернутися до роботи.

Колишній півзахисник очолював Барселону з листопада 2021 року до червня 2024 року. Під його керівництвом каталонці виграли один чемпіонський титул і один Суперкубок Іспанії.

Хаві не тренував жоден клуб цього сезону. Тепер він один з кандидатів на посаду наставника Аль-Ахлі. Маттіас Яйссле нині очолює саудівську команду.

Девід Орнштейн повідомив, що Аль-Ахлі вже зв'язався з Анге Постекоглу, який шукає нову роботу після розставання з Тоттенгемом.

Журналіст Athletic додав, що Хаві – другий варіант для саудівських правителів. Час покаже, як пройдуть переговори Аль-Ахлі з Постекоглу.