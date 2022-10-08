Хаві – про повернення Грізманна в «Атлетіко»: «Ми всі щасливі»

Тренер не проти того, що француз піде

Головний тренер «Барселони» Хаві зізнався AS, що не проти того, щоб Антуан Грізманна повернувся в «Атлетіко».

«Це ще не офіційно, але якщо буде угода, ми всі щасливі. Я можу побажати гравцеві тільки кращого».

Грізманн другий сезон поспіль грає в оренді в «Атлетіко».



Повідомлялося, що мадридці близькі до його трансферу. За нього заплатять близько 25 мільйонів євро.

«Барса» свого часу купила його за більш ніж 100 мільйонів євро.