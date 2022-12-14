Хендерсон – про матч з Францією в 1/4 фіналу: «Це величезне випробування, так як вони чинні чемпіони»
Хендерсон через три дні після ЧС повернувся до тренувань з «Ліверпулем»
Приклад капітана
14 грудня 17:10
Півзахисник збірної Англії Джордан Хенедрсон вже повернувся до тренувань.
Англія лише три дні тому вилетіла з ЧС-2022, програвши в півфіналі. Команда лише вчора повернулася з Катару.
Втім, вже сьогодні Хендерсон займався в загальній групі «Ліверпуля», повідомляє сайт клубу. Відзначимо, що він є капітаном команди.
На ЧС він відіграв чотири матчі і навіть забив один м'яч.
Взимку до «Ліверпулю» може приєднатися ще один гравець збірної Англії.
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