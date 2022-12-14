Хендерсон через три дні після ЧС повернувся до тренувань з «Ліверпулем»

Приклад капітана

Півзахисник збірної Англії Джордан Хенедрсон вже повернувся до тренувань.

Англія лише три дні тому вилетіла з ЧС-2022, програвши в півфіналі. Команда лише вчора повернулася з Катару.

Втім, вже сьогодні Хендерсон займався в загальній групі «Ліверпуля», повідомляє сайт клубу. Відзначимо, що він є капітаном команди.

На ЧС він відіграв чотири матчі і навіть забив один м'яч.

Взимку до «Ліверпулю» може приєднатися ще один гравець збірної Англії.