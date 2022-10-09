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Хет-трик Довбика приніс перемогу « Дніпру-1 » над « Зарей »

Дніпряне йдуть без втрат в УПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09 жовтня 14:59
Хет-трик Довбика приніс перемогу « Дніпру-1 » над « Зарей »
«Дніпро-1» в матчі 6 туру УПЛ легко обіграв луганську «Зорю».

Дніпряне тричі відзначилися в воротах суперника. І все три голи на рахунку форварда Артема Довбика.

Він двічі забив у другому таймі, а відкрив рахунок на 29-й хвилині зустрічі.

«Дніпро-1» вийшов в лідери УПЛ, обігнавши « Шахтар » на два очка і продовжує йти без втрат і пропущених м'ячів.

УПЛ. 6-й тур:

«Дніпро-1» – «Зоря» 3:0

Голи: Довбик, 29, 59, 75

«Дніпро-1»: Валеф,  Адам'юк, Сарапій, Довбик (Балулі 79), Гуцуляк (Танчик 79), Амаш, Бабенко (Когут 82),  Рубчинський (Громов), Бланко, Сваток, Піхальонок (Назаренко 70)

«Зоря»: Мацапура, Бутко,  Бражко (Чурко 65), Булеца,  Шахов, Русін (Хлань 85), Імереков, Батагов, Даль ( Антюх 65), Кірюханцев (Нагнойний 80), Данченко (Сміян 65)

Андрій Усмонов
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Теги

Артем Довбік СК Дніпро-1 Зоря

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