Сергій Разумовський

У 14-му турі португальскої Прімейри Бенфіка на виїзді розгромила Морейренсе.

Перший тайм пройшов за помітної переваги лісабонців, які методично тиснули на оборону господарів і зрештою відкрили рахунок на 36-й хвилині – Павлідіс влучним ударом розпечатав ворота Морейренсе. Після перерви грецький форвард повністю захопив головну роль у матчі.

Спочатку Павлідіс на 57-й хвилині подвоїв перевагу Бенфіки, а ще через 13 хвилин оформив хет-трик, довівши рахунок до розгромного. Господарі остаточно посипалися, і лісабонці цим скористалися: Аурснес, який до того оформив два асисти, поставив ефектну крапку, забивши четвертий м’яч.

У підсумку Бенфіка здобула впевнену виїзну перемогу, практично без шансів для Морейренсе на позитивний результат. Український голкіпер Анатолій Трубін провів на полі повний матч. Півзахисник Георгій Судаков відіграв 77 хвилин.

Бенфіка набрала 32 очки і залишилася третьою. Відставання від лідера Порту складає п’ять балів, але в конкурента є матч у запасі.

Чемпіонат Португалії, 14-й тур

Морейренсе – Бенфіка 0:4

Голи: Павлідіс, 36, 57, 70, Аурснес, 76