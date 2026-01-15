Павло Василенко

Нідерландський фахівець Джон Хейтінга швидко знайшов нове місце роботи та знову повертається до Англійської Прем’єр-ліги. Стало відомо, що 42-річний Хейтінга увійшов до штабу лондонського Тоттенгема, де працюватиме асистентом головного тренера Томаса Франка.

Для Хейтінги це вже не перший досвід роботи в Англії. Раніше він був помічником Девіда Моєса у Вест Гемі, а також входив до тренерського штабу Ліверпуля» де був асистентом Арне Слота під час тріумфального минулого сезону червоних в АПЛ. Репутація молодого, але вже досвідченого спеціаліста зробила його затребуваним на тренерському ринку.

Останнім місцем роботи Хейтінги був амстердамський Аякс, який він очолив на початку поточного сезону. Проте цей етап кар’єри виявився для нього складним. Під його керівництвом команда змогла здобути лише п’ять перемог, а результати не відповідали очікуванням керівництва та вболівальників. У підсумку Хейтінга не протримався на посаді головного тренера навіть шести місяців.

Тепер нідерландець спробує перезапустити свою англійську сторінку кар’єри у Тоттенгемі, який переживає непростий період. Лондонський клуб наразі посідає 14-е місце в турнірній таблиці АПЛ і прагне стабілізувати результати.