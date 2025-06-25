Михайло Цирук

На Клубному чемпіонаті світу стався договірняк? Принаймні, підстави думати так мають любителі теорій змов. Для тих, хто не стежить: у ніч на 24 червня, або ж уже під ранок, якщо брати за київським часом, Інтер Маямі та бразильський Палмейрас розкатали так звану скандинавську нічию або ж “біскотто”. До історії обох назв ще повернемося, однак суть явища максимально проста - результат, який дозволяє вийти з групи обом командам.

Перед останнім туром групового етапу ситуація у квартеті А була наступною: Палмейрас та Інтер мали по чотири очки, а Порту та єгипетський Аль-Ахлі - по одному. Тож математика проста: хоча б одне очко гарантувало кожній з команд вихід у плейоф, тоді як поразка американців чи бразильців давала шанс комусь з конкурентів у паралельному матчі.

До останніх хвилин поєдинку ніщо не вказувало на якусь нечесну гру. Інтер Маямі вів з рахунком 2:0 завдяки голам Альєнде та Луїса Суареса, і здавалося, говорити про договірняк не буде жодних підстав. Аж тут, о диво, на 80 та 87 хвилинах бразильський клуб забиває два мʼячі та все завершується взаємовигідною нічиєю.

Звісно, те, що команди розписали мирову навмисно, зовсім не факт. Для представника США віддавати матч було зовсім нелогічно, адже через цю нічию у 1/8 фіналу команда гратиме не з Ботафогу, а проти ПСЖ.

Та й загалом останнім часом від скандинавських нічиїх часто відмовляються. Наприклад, на трьох останніх чемпіонатах Європи було 12 випадків, коли команди мали таку можливість, та скористалися нею лише у шести: так, це 50%, але говорити про якесь зловживання все ж не доводиться.

Навіть на цьому КЧС ми вже маємо один приклад відмови від взаємовигідної нічиєї. Її в останньому турі групового етапу цілком могли собі дозволити Бенфіка та Баварія, однак не так сталося, як гадалося: португальські орли здобули перемогу з рахунком 1:0 та виграли групу.

Звісно, любителі теорій змов можуть висунути версію, що баварці програли спеціально, аби у 1/8 вийти не на Челсі, а на Фламенго. Однак ця гіпотеза розбивається об кількість моментів, яку мав німецький клуб: для команди, що не хоче забити, їх було забагато. Втім, випадки, коли команди таки погоджувалися на так зване біскотто, все ж траплялися, і деякі з них були особливо пам'ятними. Тож далі розповімо саме про такі.

Словаччина - Румунія 1:1. Євро-2024

Та перш ніж йти глибше в історію, почнемо з найболючішого прикладу скандинавської нічиєї для нас, адже її жертвою стала саме збірна України. Перед останнім туром групового етапу Євро-2024 усі чотири команди квартету мали в активі по три очки. У вирішальний день синьо-жовті в Штутгарті грали проти Бельгії, а у Франкфурті свій матч паралельно проводили збірні Словаччини та Румунії.

Від результату їхньої зустрічі могла залежати доля як українців, так і бельгійців, а от команди Франческо Кальцони та Едварда Йорденеску мали можливість зіграти так, щоб гарантувати вихід з групи одночасно і собі, і своєму супернику. Для цього словакам і румунам було достатньо просто оформити нічию, адже в такому випадку кожна з команд завершила б груповий етап з чотирма очками.

Якби Україна і Бельгія також зіграли внічию й набрали по чотири бали — не біда: за таких умов через гіршу різницю м’ячів на останньому місці опинялася саме наша команда, а Словаччина й Румунія, відповідно, точно отримали б свої путівки до плей-оф. Адже навіть третього місця з чотирма балами вже офіційно вистачало для виходу до 1/8 фіналу.

Як би нам не хотілося в це вірити, але злощасна нічия між Словаччиною та Румунією таки сталася. На 24 хвилині зустрічі Дуда вивів словаків вперед, однак вже за 13 хвилин румуни реалізували пенальті, після чого команди спокійно дотримали нічию та потрапили до плейоф. Україна також зіграла внічию з Бельгією (0:0), однак за таких умов вона синьо-жовтих не влаштовувала, тож у підсумку з групи вийшли всі, окрім нас.

Австрія - ФРН 0:1. ЧС-1982

Збірна Німеччини розпочала чемпіонат світу 1982, на якому в підсумку дійшла до фіналу і поступилася там Італії (1:3), із сенсаційної поразки від Алжиру (1:2), але потім дещо покращила своє становище розгромною перемогою над Чилі (4:1).

У той самий час інший фаворит групи, команда Австрії, здобула дві перемоги над Чилі (1:0) та Алжиром (2:0). Таким чином перед останнім туром групового етапу три команди мали по два очки (у ті роки за перемогу ще давали лише два). 24 червня Алжир обіграв збірну Чилі (3:2), довівши кількість своїх очок до чотирьох, а матч австрійців та німців був запланований на наступний день.

Для виходу з групи збірній ФРН була потрібна лише перемога, яка, враховуючи кращу різницю м’ячів (саме вона тоді була першим показником за рівності очок), гарантувала б їй випередження Алжиру і вихід до плей-оф. Водночас для Австрії навіть поразка не була критичною, але лише за умови, що вона поступиться не більше ніж у два м’ячі — інакше команда опускалася б на третє місце. Тож сусіди швидко зрозуміли, як можна провести завершальний матч групи вигідно для себе.

Вже на 10-й хвилині ФРН вийшла вперед завдяки голу Хрубеша, а далі обидві команди продемонстрували 80 хвилин відвертого антифутболу Ніхто більше не збирався забивати, а суперники цинічно тягнули час. Те, що сталося того вечора, увійшло в історію під назвою «Хіхонська ганьба», і саме після цього ФІФА ухвалила рішення проводити матчі останнього туру групового етапу одночасно.

Нігерія — Парагвай 1:3. ЧС-1998

Ще один випадок, коли дві команди в останньому матчі групи здобули результат, який влаштовував їх і позбавляв шансів третю, стався на ЧС-1998. На старті турніру Іспанія сенсаційно поступилася Нігерії (2:3), а Парагвай зіграв унічию з Болгарією (0:0). У другому турі Нігерія мінімально обіграла болгар (1:0), а фурія роха не змогла перемогти Парагвай (0:0), повністю передавши свою долю в руки конкурентів.

Таким чином, перед останнім матчем групи Нігерія мала шість очок і гарантію першого місця, Парагвай — два, Іспанія — одне. Для виходу в плей-оф іспанцям потрібно було перемагати Болгарію і сподіватися, що Парагвай не переможе Нігерію.

Іспанія зробила свою справу, розгромивши Болгарію з рахунком 6:1, але цього виявилося замало. Чому? Правильно - у паралельному матчі Парагвай упевнено переміг Нігерію (3:1) і з п’ятьма очками вийшов до плей-оф. Можливо, тоді все було чесно і Парагвай, який до того не забив жодного голу, раптово прорвало, але в цьому світі буде дуже складно знайти бодай одного іспанця, який би в це повірив.

Данія — Швеція 2:2. Євро-2004

Але найяскравішим прикладом договірняка на великих турнірах надовго, якщо не назавжди, залишиться матч останнього туру групового етапу Євро-2004. Як і в випадку з ЧС-1982, до справи були причетні дві сусідні країни — цього разу Данія та Швеція.

У першому турі данці несподівано зіграли внічию з міцною Італією (0:0), яка через два роки стане чемпіоном світу, а шведи розгромили Болгарію (5:0). У другому турі Данія впевнено перемогла Болгарію (2:0), а Швеція на останніх хвилинах вирвала нічию в матчі з Італією (1:1).

Отже, до вирішального туру скандинавські збірні підійшли з чотирма очками, а в Італії було два. Проте шанси «скуадри адзурри» на вихід до плей-оф ще зберігалися: попереду матч зі слабкою Болгарією, і сумнівів у перемозі не було. Єдиним варіантом, за якого Італія не проходила далі, навіть у разі перемоги, була нічия 2:2 або більше між Данією та Швецією.

Скуадра адзурра таки здобула перемогу над Болгарією (2:1): на 90+4-й хвилині Антоніо Кассано забив гол, який, здавалося, виводив його команду до чвертьфіналу. Але це лише здавалося: коли стало відомо, що Данія та Швеція таки розписали злощасні 2:2, вся Італія була шокована.

До останніх хвилин того матчу нічого не віщувало біди для команди Джованні Трапаттоні. Данці відкрили рахунок у середині першого тайму завдяки голу Йона-Даля Томассона, а на початку другого шведи відігралися з пенальті, який реалізував Генрік Ларссон. Цікаво, що в паралельному матчі Італія все ніяк не могла забезпечити потрібного результату, тому, здавалося б, грати на підозрілий рахунок 2:2 сенсу немає.

Однак скандинави перестрахувалися, і, як виявилося, не дарма. На 66 хвилині Томассон вдруге вивів Данію вперед, але за хвилину до завершення основного часу Маттіас Юнсон зрівняв рахунок після раптової помилки воротаря данців. Отже, 2:2, Данія й Швеція пішли далі, а Італія залишилася ні з чим.

Такий підсумок, очевидно, дуже розлютив італійців. Матч схарактеризувати словом biscotto — запечене з двох сторін італійське печиво, що стало символом договірняка. А після гри посольства Швеції та Данії навіть закидали яйцями. Гнів італійців, звісно, можна зрозуміти, але все це аж ніяк не допомогло повернути їхню команду на турнір. Найнадійніший спосіб уникнути biscotto — не залишати суперникам простору для нього. А якщо така можливість таки з’явилася, звинувачувати слід передусім себе.

У матеріалі використані фото Getty images, UEFA.