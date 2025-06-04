«Хочу від нього більшого». Капітан Полісся – про молодшого одноклубника

Капітан Полісся Руслан Бабенко розповів про свій вплив на розвиток молодших партнерів. Слова півзахисника передає пресслужба клубу.

Це дуже важке питання, бо, наприклад, Гіо в нас є. Якщо ти йому починаєш пихати – все, він пливе, йому не можна пихати. Наприклад, Боря [Крушинський] – ніхто йому не пихає, але я завжди в матчі: «Боря, ліва! Боря, права! Не вимикайся!»

Він на мене ображається-ображається, а я не можу йому нічого не казати, бо бачу, що він другу половину сезону неймовірно провів, всі за нього кажуть, а я вважаю, що він десь відсотків на 40 реалізував свій потенціал у другій частині.

Я хочу від нього більшого, бо в нього неймовірний потенціал, недаремно на нього «Вальверде» кажемо, він може на різних позиціях грати, він така машина – швидкий, добрий удар. Але коли він вимикається в грі, то ти: «Боря, ліва! Боря, права!» – «Та я готовий!» – «Давай більше, більше, більше!» Боря наступного сезону має вистрілити ще більше.