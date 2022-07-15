Холанд – про екс-тренера МЮ: «Він написав мені: «Удачі на неправильній стороні Манчестера»

Норвежець обрав «Манчестер Сіті»

Форвард « Манчестер Сіті » Ерлінг Холанд розповів, як на його перехід до «містян» відреагував екс-наставник « Манчестер Юнайтед » Уле Гуннар Сульшер. його цитує Manchester Evening News.

« Коли я підписав контракт з « Сіті », він привітав мене і написав: « Удачі на неправильній стороні Манчестера ». Ми іноді спілкуємося. Як ви знаєте, він зробив величезний вплив на мою кар'єру, коли я був в « Мольде ». Він хороший хлопець.

Три роки тому « Сіті » не хотів мене підписувати, тому що у них був Агуеро ».

Раніше стало відомо, який номер вибрав Холанд в « Манчестер Сіті ».