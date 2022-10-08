Холанд знову забив. «Ман Сіті» розгромив «Саутгемптон»

Чергова перемога «городян» в АПЛ

«Манчестер Сіті» вдома розгромив «Саутгемптон» в матчі 10 туру АПЛ.

Матч видався легким для «городян» і ще в першому таймі команда забила два м'ячі. Канселу відкрив рахунок, а Фоден його подвоїв.

У другому таймі картина не змінилася і «Ман Сіті» забив ще двічі. Марез з ходу забив третій м'яч, а пізніше Холанд забив свій черговий гол в АПЛ.

«Ман Сіті» очолив таблицю АПЛ, але «Арсенал» свій матч проведе днем пізніше.

АПЛ. 10-й тур:

«Манчестер Сіті» – «Саутгемптон» 4: 0

Голи: Канселу, 20, Фоден, 32, Марез, 49, Холанд, 65

«Ман Сіті»: Едерсон, Аканджи, Аке, Рубен Діаш, Жоау Канселу (Серхіо Гомес, 70), де Брюйне (Альварес, 70), Бернарду Сілва (Льюіс, 78), Родрі, Фоден (Грілиш, 58), Марез (Палмер, 70), Холанд.

«Саутгемптон»: Базуну, Уокер-Пітерс (Ларіос, 79), Салісу, Белла-Кочап, Перро, Армстронг (Дженепо, 66), Уорд-Проуз, Арібо (Мара, 79), Діалло, Армстронг (Эльюнуссі, 66), Адамс.