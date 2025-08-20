Колишній вінгер Кривбасу Дмитро Хомченовський в інтерв'ю сайту «Український футбол» розповів про варіанти продовження своєї професійної кар'єри.

«Так, це правда — наразі я вільний агент, без клубу. Досі шукаю команду і маю надію, що це питання вирішиться найближчим часом.

Були варіанти з клубами і Першої, і Другої ліги на різних рівнях професійного футболу, але на той момент я відмовився, бо не вважав, що це саме те, що мені потрібно. Зараз я розглядаю можливості, і якщо з’явиться варіант, який буде імпонувати і за рівнем, і за умовами, то обов’язково його розгляну».