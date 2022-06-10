Хорватія без Віди здобула першу перемогу в Лізі націй
В третьому турі Ліги націй збірна Хорватії на виїзді здолала Данію.
Господарі з перших хвилин прийняли чинити тиск на суперника. Однак до перерви команді не вдалося відзначитися.
А в другому таймі більш активними були вже хорвати. Їм же і вдалося скористатися своїм шансом. Пашаліч приніс «клітчастим» перемогу.
Незважаючи на поразку, Данія залишилася одноосібними лідером групи 1 дивізіону A з 6 очками. Австрія і Хорватія набрали по 4 пункту. Франція - аутсайдер квартету з 2 балами.
Ліга націй. Група A1, третій тур
Данія - Хорватія 0:1
Гол: Пашаліч, 69
Данія: Шмейхель, Крістенсен, Андерсен, Меле, Ділейні, Еріксен, Хейбьерг, Дамсгор (Брейтуейт, 62), Васс (Крістенсен, 61), Корнеліус (Вінд, 61), Ольсен (Поульсен, 83; Сков, 90).
Хорватія: Ліваковіч, Врсалько (Станишич, 46), Ерліч, Шута, Юранович, Брозович, Пашаліч, Якіч (Ковачіч, 46), Іванушец (Модріч, 46), Крамарич (Будимир, 77), Оршич (85).
Попередження: Корнеліус, Андерсен - Станишич, Будимир
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