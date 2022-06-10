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Хорватія без Віди здобула першу перемогу в Лізі націй

Данія вперше втратила очки в поточному розіграші
Футбол Ліга націй UEFA
10 червня 23:43
Хорватія без Віди здобула першу перемогу в Лізі націй
Фото - DBU

В третьому турі Ліги націй збірна Хорватії на виїзді здолала Данію.

Господарі з перших хвилин прийняли чинити тиск на суперника. Однак до перерви команді не вдалося відзначитися.

А в другому таймі більш активними були вже хорвати. Їм же і вдалося скористатися своїм шансом. Пашаліч приніс «клітчастим» перемогу.

Незважаючи на поразку, Данія залишилася одноосібними лідером групи 1 дивізіону A з 6 очками. Австрія і Хорватія набрали по 4 пункту. Франція - аутсайдер квартету з 2 балами.

Ліга націй. Група A1, третій тур

Данія - Хорватія 0:1

Гол: Пашаліч, 69

Данія: Шмейхель, Крістенсен, Андерсен, Меле, Ділейні, Еріксен, Хейбьерг, Дамсгор (Брейтуейт, 62), Васс (Крістенсен, 61), Корнеліус (Вінд, 61), Ольсен (Поульсен, 83; Сков, 90).

Хорватія: Ліваковіч, Врсалько (Станишич, 46), Ерліч, Шута, Юранович, Брозович, Пашаліч, Якіч (Ковачіч, 46), Іванушец (Модріч, 46), Крамарич (Будимир, 77), Оршич (85).

Попередження: Корнеліус, Андерсен - Станишич, Будимир

Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Данії (футбол) збірна Хорватії (футбол)

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