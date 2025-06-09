Хорватія декласувала переможця групи Ліги націй з Україною. Відео

Сергій Стаднюк

У четвертому турі європейського відбору на чемпіонат світу-2026 збірна Хорватії вдома розгромила Чехію (5:1).

Господарі могли вийти вперед ще завдяки Гвардіолу. Проте VAR скасував його гол через офсайд. А під перерву Крамарич все ж вивів уперед «картатих».

Попри гол Соучека Модрич із пенальті знову приніс хорватам перевагу. А далі на полі вже була одна команда – господарі оформили три голи за 7 хвилин. Відзначилися Перішич, Будімір (з пенальті), дубль зробив Крамарич.

До вашої уваги огляд матчу.

У паралельній зустрічі Фарерські острови здобули вольову перемогу над Гібралтаром. Гості несподівано відкрили рахунок завдяки точному удару Скенлона, однак на останніх господарі перевернули гру. Гол Фредеріксберга на 71-й хвилині відновив рівновагу, а на 86-й переможний м’яч забив Йоганнесен.

Збірна Хорватії набрала шість очок і лише за два матчі вийшла на друге місце в групі L. Лідером залишається Чехія (9 очок, 4 матчі), за «картатими» розташувалися Чорногорія (6, 3) та Фарерські осрови (3, 3). Гібралтар (0, 4) – безнадійний аутсайдер.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація, четвертий тур

Хорватія – Чехія 5:1

Голи: Крамарич, 42, Модрич, 62 (пен.), Перішич, 68, Будімір, 72 (пен.), Крамарич, 75 – Соучек, 58

Фарерські острови – Гібралтар 2:1

Голи: Фредеріксберг, 71, Йоганнесен, 86 – Скенлон, 23

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Фарерські острови – Гібралтар.