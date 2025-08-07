Павло Василенко

«Золотий м’яч», вперше вручений у 1956 році, – це нагорода для найкращих футболістів та футболісток світу. Церемонія віддає шану винятковим діячам з усього світу футболу.

Під егідою журналу France Football, окрім престижних індивідуальних нагород, також вручаються нагороди молодим гравцям, воротарям, тренерам, клубам та за гуманітарний внесок.

Сьогодні французьке видання оголосило 30 номінантів на премію.

Другий рік поспіль у список номінантів на престижну премію не потрапляють рекордсмени за кількістю «Золотих м'ячів» в історії – Ліонель Мессі з Інтер Маямі та Кріштіану Роналду з Аль-Насра. До цього, принаймні, один з гравців був у списку претендентів протягом 20 років.

Церемонія вручення футбольних нагород за версією France Football відбудеться 22 вересня.