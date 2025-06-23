Сергій Стаднюк

Обидва фіналісти Євро-2025 (U-19) визначаться вже у понеділок, 23 червня. У першому півфіналі на вболівальників чекає чергова серія протистояння іспанців та німців. У другому Нідерланди, що цього літа поки домінують у молодіжному футболі, зіграють із сенсаційною Румунією.

18:00 | U-19. Іспанія – Німеччина. Пряма трансляція

21:00 | U-19. Нідерланди – Румунія. Пряма трансляція

На Клубному чемпіонаті світу-2025 стартує заключний тур групового етапу. В групі B мадридський Атлетико намагатиметься наздогнати сенсаційного лідера квартету Ботафого. Також на три очки від бразильців відстає ПСЖ. Однак парижанам доведеться зіграти з аутсайдером, Сіетлом.

У групі A зіграють лідери квартету Інтер Маямі та Палмейрас. У випадку нічиєї результат протистояння Порту та єгипетського Аль-Ахлі вже не матиме турнірного значення. Десь ми вже це бачили 🌚