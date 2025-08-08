Павло Василенко

Німецький захисник Матс Хуммельс зіграє свій прощальний матч у неділю. 36-річний захисник зіграє свій останній поєдинок за дортмундську Боруссію, яка прийматиме туринський Ювентус у товариському матчі.

Хуммельс провів більшу частину своєї кар'єри в дортмундському клубі, вигравши два чемпіонські титули, Кубок Німеччини та Суперкубок. Він також виграв чемпіонат світу 2014 року зі збірною Німеччини.

Після завершення кар'єри він перейшов у медіа-середовище, де працюватиме професійним аналітиком Ліги чемпіонів на платформі Prime Video. Окрім сім'ї, він також планує присвятити себе подорожам та подкасту, який готує разом зі своїм братом. Інформацію надала агенція DPA.