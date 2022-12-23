Клопп розкритикував суддівство після матчу з «Манчестер Сіті»
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп залишився незадоволений суддівством в матчі 1/8 фіналу Кубка ліги з Манчестер Сіті (2:3). Фахівця цитує Sky Sports.
У Холанда на початку матчу був офсайд. Він був, я вам кажу. Це задає тон грі. Був офсайд, але прапорець не піднято, і це викликає у вас погане передчуття.
Судді звикли до ВАР, і раптом ви говорите їм: « Не сьогодні ». У кількох епізодах здавалося, що вони чекали підказки або думали, що ВАР все ще є.
Була пара епізодів з офсайдами, коли все на стадіоні були переконані, що там поза грою. Але ми, мабуть, ніколи про це не дізнаємося, тому що не зможемо подивитися повтор.
Я розумію, що в попередніх раундах неможливо було застосовувати ВАР на деяких стадіонах. Але тут, на матчі « Сіті » – Ліверпуль », є всі технічні можливості, так чому б нам не використовувати їх?
Нагадаємо, на матчах Кубку ліги в Англії відеоасистента рефері немає.
Уже відомий суперник Манчестер Сіті в чвертьфіналі Кубка ліги.
Коментарі 0