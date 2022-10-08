Клопп відзначив прогрес «Арсенала», згадавши про Зінченко

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп поділився очікуваннями від матчу з «Арсеналом» в АПЛ. Його цитує Sky Sports.

Я повинен сказати, що дуже поважаю його. У Арсеналі вистачає талановитих футболістів. Про Мартінеллі ми знали ще до його переїзду в Англію, з Мартіном Едегором я розмовляв, коли йому було 15, коли весь світ хотів його, а він вибрав "Реал". Я пам'ятаю, як ми сиділи за столом з батьком і всі були дуже схвильовані.

Сака неймовірний з першого дня. І Габріель Жезус! Якщо хтось і знав, наскільки хороший він може бути не в футболці Сіті, то це був Мікель, тому що він з ним працював. Те ж стосується і Зінченка. Про те, що Томас Парті дуже класний, ми всі знали, коли він грав в Атлетіко.

У Арсеналі відмінна злагоджена лінія оборони, вони знають, як хочуть захищатися. Це молода дуже цікава команда, яка робить все дуже добре, і вони по праву знаходяться там, де знаходяться прямо зараз. Тепер ми їдемо до них в гості.

Зрозуміло, що ми не думаємо про торішні матчі з Арсеналом, оскільки в цьому немає сенсу, але ми будемо намагатися доставити їм проблем. З нетерпінням чекаю гри».