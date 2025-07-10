Павло Василенко

Сандерленд в клубних медіа повідомив про продовження контракту з українським півзахисником Тімуром Тутєровим.

Підписавши свій перший професійний контракт два роки тому 20-річний вінгер продовжив своє перебування на «Вірсайді».

«Ми дуже раді, що досягли домовленості про те, що Тутєров залишаться в клубі. Він блискуче адаптувався з моменту переходу до нас з України, демонструючи чудовий атлетизм та інстинкт завершувати атаки, що робить його захоплюючим фланговим гравцем», – заявив менеджер академії Робін Ніколс.

Нагадаємо, що Тутєров перейшов до Сандерленда у квітні 2023 року з Колоса. З того часу він провів за команду до 21 року 29 поєдинків (сім голів, три асисти). Також у минулому сезоні вінгер одного разу потрапив до заявки основи.

На рахунку Тутєрова десять поєдинків у складі збірної України U-19 (два голи).

Нагадаємо, що «чорні коти» у фіналі плей-оф Чемпіоншипу переграли Шеффілд Юнайтед (2:1) і вперше за вісім років зіграють в АПЛ.