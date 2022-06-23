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Клуб АПЛ увімкнувся в боротьбу за Неймара

ПСЖ хоче продати бразильця
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
14:33
Клуб АПЛ увімкнувся в боротьбу за Неймара

Англійський «Ньюкасл Юнайтед» претендує на трансфер Неймара з ПСЖ. Про це повідомляє L'Equipe.

Парижани хочуть продати проблемного бразильця, з котрим, до того ж, довелося продовжити контракт до 2027 року.

Проблема в тому, що надто мало клубів можуть потягнути його зарплатню. Раніше повідомлялося про інтерес «Ювентуса». Також 30-річного гравця запропонували «Барселоні».

Однак з’явився ще один претендент – «Ньюкасл». Однак проблема полягає в тому, що Неймар не хоче грати за англійський клуб.

Сергій Лук'яненко
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