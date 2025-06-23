Павло Василенко

Американський акціонер Джон Текстор продав свою частку в англійському футбольному клубі Крістал Пелас, збільшивши шанси команди на вихід до Ліги Європи. Текстор також володіє часткою у французькому клубі Ліон, хоча правила забороняють двом клубам одного акціонера брати участь у змаганні.

Кристал Пелас, здавалося, не підпадає під дію правил УЄФА про множинне володіння, але Текстор продав 45 відсотків акцій клубу власнику New York Jets Вуді Джонсону. Повідомляється, що угода коштує від 187 млн євро до 222 млн євро, за умови схвалення Англійської Прем'єр-ліги.

Кристал Пелас кваліфікувався в Лігу чемпіонів, здобувши перемогу у фіналі Кубка Англії над Манчестер Сіті. Текстор, який також володіє значною часткою у бразильському клубі Ботафого через свою групу Eagle Football Holdings, спочатку інвестував у Крістал Пелас у 2021 році, повідомляє AP.