Клуб АПЛ зацікавлений у підписанні третього для себе українця
Цього разу вже футболіста збірної
28 хвилин тому
Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник може стати гравцем англійського Сандерленда. Про це в соцмережі X повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
🚨🔴⚪️ Сандерленд, як стало відомо, звертався з запитом щодо умов трансферу воротаря Шахтаря Дмитра Різника. Але конкретних пропозицій чи офіційного запиту наразі не надходило.
Зазначимо, що Сандерленду вже належать два українці. Нападник Назарій Русин за два роки провів лише 32 гри за клуб, у яких відзначився двома голами та результативною передачею. Минулого сезону виступав за Хайдук на правах оренди.
20-річний вінгер Тімур Тутєров прийшов до клубу трохи раніше у 2023-му. Однак виступав лише за дубль, відзначившися 7 голами та 4 асистами у 29 матчах.
В активі Різника 78 матчів за Шахтар у всіх турнірах, з яких 35 – без пропущених м’ячів. За збірну України відіграв три поєдинки.
Раніше голкіпер допоміг «гірникам» сенсаційно на виїзді здолати Бешикташ (4:2).
Поділитись