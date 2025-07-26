Сергій Стаднюк

Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник може стати гравцем англійського Сандерленда. Про це в соцмережі X повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

🚨🔴⚪️ Сандерленд, як стало відомо, звертався з запитом щодо умов трансферу воротаря Шахтаря Дмитра Різника. Але конкретних пропозицій чи офіційного запиту наразі не надходило. Фабріціо Романо

🚨🔴⚪️ Understand Sunderland asked for deal conditions for Shakhtar Donetsk GK Dmytro Riznyk.



No proposals or concrete bid so far. pic.twitter.com/eYz74eBgnd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2025

Зазначимо, що Сандерленду вже належать два українці. Нападник Назарій Русин за два роки провів лише 32 гри за клуб, у яких відзначився двома голами та результативною передачею. Минулого сезону виступав за Хайдук на правах оренди.

20-річний вінгер Тімур Тутєров прийшов до клубу трохи раніше у 2023-му. Однак виступав лише за дубль, відзначившися 7 голами та 4 асистами у 29 матчах.

В активі Різника 78 матчів за Шахтар у всіх турнірах, з яких 35 – без пропущених м’ячів. За збірну України відіграв три поєдинки.

Раніше голкіпер допоміг «гірникам» сенсаційно на виїзді здолати Бешикташ (4:2).