Ревера 1908 призупинила свою участь у Другій лізі. При цьому, пресслужба клубу заявляє, що професійний статус було збережено.

Наприкінці сезону Група компаній, яка підтримувала професійний напрям, переглянула своє бачення спонсорства і вирішила зосередити увагу на підтримці Збройних Сил України. У зв’язку з цим клуб звернувся до Професійної футбольної ліги України з клопотанням про призупинення участі головної команди у Другій лізі сезону 2025/2026.

При цьому ФК «Ревера 1908» зберігає професійний статус. У період реструктуризації головна команда братиме участь в офіційних аматорських змаганнях, що дозволить зберегти ігрову практику, клубну ідентичність та внутрішню динаміку.

Клуб не відхиляється від своїх стратегічних планів. Формування оновленого складу команди відбуватиметься на базі гравців головної та другої команд, з урахуванням можливих кадрових змін. Ми ведемо індивідуальне спілкування з футболістами, щоб забезпечити прозорість рішень і зберегти цінне ігрове ядро клубу.

Уся структура та масштаби діяльності Академії (Revera 1908 Academy), дитячо-юнацької спортивної школи (Revera 1908 School) та напряму Revera Kids залишаються незмінними. Ці освітньо-спортивні підрозділи є стратегічним ядром клубу, і ми докладаємо максимальних зусиль для збереження усіх організаційних та спортивних кондицій, високого рівня підготовки та безперервності змагального процесу.

Після виходу партнера з процесу фінансування клуб розпочав активний пошук нового стратегічного партнера, який буде готовий підтримати розвиток молодіжного та освітнього напрямів відповідно до філософії та довгострокових цілей ФК «Ревера 1908».

Незважаючи на тимчасову перерву в участі у Другій лізі, усі амбітні плани щодо розвитку спортивного напряму залишаються незмінними. Це підкреслює запровадження в організаційну структуру посади Директора зі стратегічного розвитку спорту, яку обіймає Марцін Габор.

Нашою ключовою метою на найближчі роки є повна спортивна трансформація, що базується на багатогранній професіоналізації та розвитку всього Спортивного Департаменту, залучених фахівців, усіх команд і кількох сотень гравців у структурі клубу. Ми зосереджуємось на тому, щоб ФК «Ревера 1908» мав повністю концептуалізовану спортивну модель, ґрунтувався на уніфікованих футбольних принципах і водночас діяв на європейському футбольному ринку, реалізуючи низку інноваційних проєктів.

Ми вже розробили детальний план дій і прагнемо повернутися до професійної ліги добре підготовленими. Клуб відкритий до нових партнерств і зацікавлені у співпраці з компаніями, організаціями та людьми, які поділяють наш підхід до розвитку спорту та молоді. У майбутньому прагнемо перейти до мультипартнерської моделі, яка дозволить забезпечити стійкий розвиток клубу без залежності від одного джерела підтримки.