Сергій Разумовський

У сьомому турі загального етапу Ліги Європи ПАОК на своєму полі впевнено переграв Реал Бетис.

Довгий час матч залишався без голів, однак після перерви господарі додали в агресії й зуміли відкрити рахунок на 67-й хвилині. Відзначився Живкович, який завершив одну з ключових атак ПАОКа.

Бетис намагався відігратися, але наприкінці зустрічі сам ускладнив собі завдання: на 87-й хвилині ПАОК отримав право на пенальті, і Якумакіс упевнено реалізував 11-метровий, додавши гол до свого асисту. У складі грецького клубу в цьому матчі також зіграли добре знайомі українським уболівальникам футболісти – колишній захисник Динамо Томаш Кендзьора та ексвінгер Шахтаря Тайсон.

Бетис, незважаючи на поразку, залишився у топ-8 із 14 очками. ПАОК (12) підтягнувся до прямої путівки до 1/8 фіналу.

Ліга Європи. Груповий етап, сьомий тур

ПАОК – Реал Бетис 2:0

Голи: Живкович, 67, Якумакіс, 87 (пен.)

ПАОК: Ціфціс, Кенні, Кендзьора, Міхайлідіс, Баба, гравець 404 (Камара, 89), Мейте, Живкович, Пелкас (Константеліас, 54), Тайсон (Десподов, 83), Якумакіс (Міту, 89)

Бетис: Вальєс, Ортіс, Льоренте, Гомес, Родрігес, Альтіміра, Форнальс (Ло Чельсо, 62; Герреро, 68), Деосса, Гарсія (Моранте, 68), Авіла, Руїбаль (Еззальзулі, 54)

Попередження: Пелкас (26), Оздоєв (51), Живкович (87), Міхайлідіс (88) – Альтіміра (44), Лопес (87)