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Клуб МЛС готовий платити Роналду 30 мільйонів фунтів на рік
Команда Бекхема кличе португальця в США
09 жовтня 12:50
«Інтер» Майамі продовжує переговори з форвардом «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду.
У переговорах бере участь сам Девід Бекхем. Він хоче, що португалець грав в його команді вже з нового року.
Як повідомляє Daily Star, Роналду готові платити 30 мільйонів фунтів на рік. Це може стати рекордною зарплатою в МЛС.
Сам Кріштіану хоче продовжити грати в Європі і в Лізі чемпіонів. Правда, він сумнівається, що перехід в одну з таких команд буде можливий взимку.
На рахунку 37-річного гравця один гол і один асист в 9 матчах нинішнього сезону.
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