Клуб МЛС готовий платити Роналду 30 мільйонів фунтів на рік

Команда Бекхема кличе португальця в США

«Інтер» Майамі продовжує переговори з форвардом «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду.

У переговорах бере участь сам Девід Бекхем. Він хоче, що португалець грав в його команді вже з нового року.

Як повідомляє Daily Star, Роналду готові платити 30 мільйонів фунтів на рік. Це може стати рекордною зарплатою в МЛС.

Сам Кріштіану хоче продовжити грати в Європі і в Лізі чемпіонів. Правда, він сумнівається, що перехід в одну з таких команд буде можливий взимку.

На рахунку 37-річного гравця один гол і один асист в 9 матчах нинішнього сезону.