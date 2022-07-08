Клуб Першої ліги повідомив, що не братиме участь в змаганнях в сезоні 2022/23
« Агробізнес » на своєму офіційному сайті повідомив, що клуб пропустить сезон Першої ліги 2022/23, а потім повернеться до змагань.
« Як відомо, ПФЛ запропонувала опцію, що дозволяє в умовах воєнного часу відмовившись від участі в змаганнях ПФЛ, зберегти професійний статус клубу і відновити участь в змаганнях в наступних сезонах. Цим, крім « Агробізнесу », вже скористалися ряд клубів першої ліги. Зараз наші орієнтири перебудовані на захист України від загарбників, допомога тим, хто відстоює нашу незалежність.
Частина представників нашого клубу поповнили ряди ЗСУ і захищають країну зі зброєю в руках. Зокрема, це засновник « Агробізнесу » Олег Собуцкий, віце-президент клубу Андрій Донець, тренер Сергій Добропольський, адміністратор команди Володимир Дузь, керівник по роботі з уболівальниками Сергій Чиж і його син, колишній воротар « Агробізнесу », дитячий тренер « Агробізнес-ДЮСШ » Сергій Чиж ( молодший ), фінансовий директор Роман Глущак, працівники в структурі клубу Роман Моха, Роман Пукас.
У таких нелегких умовах важко перебудуватися на активну футбольну діяльність »
Нагадаємо, в новому сезоні УПЛ не братимуть участь « Десна » і « Маріуполь ».
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