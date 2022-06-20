Клуб-побратим «Манчестер Сіті» виборов останню путівку в Примеру
В матчі-відповіді фіналу плей-офф за вихід в іспанську Примеру «Жирона» на виїзді здолала «Тенеріфе».
Гості відкрили рахунок під перерву завдяки реалізованому пенальті Стуані. Уже в другому таймі Руїс Аренага вирівняв становище.
Практично відразу забив його партнер по команді Леон. Однак - у власні ворота. А поставив крапку в матчі Мартінес.
Таким чином, в Прімері-22/23 зіграє клуб з City Football Group.
Сегунда. Плей-офф за вихід в Приклад. Фінал, матч-відповідь
«Тенеріфе» - «Жирона» 1:3
Голи: Руїс Аренага - Стуані, 42 (пен.), Леон (автогол), Мартінес
«Тенеріфе»: Соріано, Мур, Леон, Серхіо Гонсалес (Руїс Аренага, 46), Мелло (Муньос, 78), Бермехо (Соррілья, 65), Санс, Корредера (Мартін, 81), Мольєхо, Гальєго, Маріо Гонсалес (Шашуа, 65).
«Жирона»: Хуан Карлос, Мартінес (Іск'єрдо, 90), Хуанпе, Еспіноса, Буено, Фернандес, Алеіш Гарсія, Лосано, Мартін (Сайс, 18; Санчес, 84), Алекс Баена (Рамон Террац, 90), Стуані (Бустос, 85).
Попередження: Корредера, Гальєго, Серхіо Гонсалес - Хуанпе, Алекс Баена, Сайс, Пабло Морено, Алеіш Гарсія, Санчес
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