Вернидуб: «Перед матчем з «Дніпром-1» говорив хлопцям, що є шанс вписати себе в історію чемпіонату»
Клуб Серії А пропонує на мільйон менше за Довбика, ніж просить «Дніпро-1»
Але є потенційно вигідна умова
02 грудня 10:29
Артем Довбик / Фото - СК Дніпро-1
Клуб Серії А вийшов на контакт з оточенням нападника «Дніпра-1» Артема Довбика. Про це повідомляє TuttoSalernitana.
За інформацією джерела, «Салернітана» готова заплатити за форварда 7 мільйонів євро замість 8, які хоче український клуб. Італійці розглядають оренду з правом викупу, але з відсотком від наступної перепродажу.
Чинний контракт 25-річного гравця розрахований до кінця 2023 року. Transfermarkt оцінює його в 6 млн євро.
Раніше повідомлялося, що в «Салернітані» хочуть бачити Довбика вже взимку.
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