Клуб Серії А пропонує на мільйон менше за Довбика, ніж просить «Дніпро-1»

Але є потенційно вигідна умова

Артем Довбик / Фото - СК Дніпро-1

Клуб Серії А вийшов на контакт з оточенням нападника «Дніпра-1» Артема Довбика. Про це повідомляє TuttoSalernitana.

За інформацією джерела, «Салернітана» готова заплатити за форварда 7 мільйонів євро замість 8, які хоче український клуб. Італійці розглядають оренду з правом викупу, але з відсотком від наступної перепродажу.

Чинний контракт 25-річного гравця розрахований до кінця 2023 року. Transfermarkt оцінює його в 6 млн євро.

Раніше повідомлялося, що в «Салернітані» хочуть бачити Довбика вже взимку.