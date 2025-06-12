Рівненський клуб Верес планує зберегти на посаді головного тренера Олега Шандрука. Сам наставник підтвердив, що зараз веде переговори з керівництвом команди. Чинний контракт спеціаліста розрахований до 30 червня.

«Думаю, що ми якраз до 30 червня все вирішимо. Головне, що є бажання тренерського штабу та спортивного департаменту: і спортивний директор, і президент, і керівництво клубу налаштовані працювати і далі. Деякі моменти, які сьогодні перебувають на стадії обговорення, ми вирішимо. Зараз все плануємо на майбутній сезон – збори, підготовка, тому я думаю, що все буде добре», – повідомив Шандрук для ТаТоТаке.

Шандрук очолив команду у грудні 2023 року. Раніше він уже працював із молодіжним складом Вереса і обіймав посаду головного тренера в період з 2018 по 2019 рік.

У сезоні, що завершився, Верес набрав 36 очок і посів дев'яте місце в турнірній таблиці.

Раніше стало відомо, які товариські матчі проведе Верес.