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Клуб УПЛ залишився без капітана

Досвідчений півзахисник не став продовжувати контракт
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:44
Клуб УПЛ залишився без капітана
Ярослав Мартинюк / Фото - Рух Львів

Капітан «Руху» Ярослав Мартинюк покинув команду. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У півзахисника закінчився термін дії контракту. Сторонами було вирішено його не продовжувати.

33-річний гравець виступав за львів'ян з 2019 року. У 59 матчах йому вдалося відзначитися 2 голами і результативною передачею.

Раніше «Рух» завоював право представляти Україну в Юнацькій лізі UEFA.

Сергій Стаднюк
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Рух Ярослав Мартинюк

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