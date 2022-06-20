Президент «Руха»: «Чому ми повинні грати за кордоном, якщо Зеленський залишається?»
Клуб УПЛ залишився без капітана
Досвідчений півзахисник не став продовжувати контракт
Ярослав Мартинюк / Фото - Рух Львів
Капітан «Руху» Ярослав Мартинюк покинув команду. Про це повідомляє прес-служба клубу.
У півзахисника закінчився термін дії контракту. Сторонами було вирішено його не продовжувати.
33-річний гравець виступав за львів'ян з 2019 року. У 59 матчах йому вдалося відзначитися 2 голами і результативною передачею.
Раніше «Рух» завоював право представляти Україну в Юнацькій лізі UEFA.
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