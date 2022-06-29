Колишній арбітр FIFA: «Якби Лаос подивився VAR, іншого виходу, окрім призначити пенальті, не було б»
Клубам УПЛ доведеться платити за справедливі рішення арбітрів
З нового сезону VAR на матчі можна буде отримати, тільки відшкодувавши витрати
29 червня 23:23
Фото - УАФ
У наступному сезоні УПЛ на матчах буде використовуватися система VAR. Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков в ефірі програми KDK.
Однак, за інформацією джерела, її використання скоротиться до мінімуму. Це пов'язано з логістичними проблемами у зв'язку з військовими діями.
При цьому кожен клуб зможе подавати заявки на присутність системи на їхніх іграх. Але їм доведеться оплатити витрати на її експлуатацію – близько 5 тисяч євро.
Нагадаємо, перед повномасштабним вторгненням рф на територію України УАФ придбала третю машину VAR.
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