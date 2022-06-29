Клубам УПЛ доведеться платити за справедливі рішення арбітрів

З нового сезону VAR на матчі можна буде отримати, тільки відшкодувавши витрати

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У наступному сезоні УПЛ на матчах буде використовуватися система VAR. Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков в ефірі програми KDK.

Однак, за інформацією джерела, її використання скоротиться до мінімуму. Це пов'язано з логістичними проблемами у зв'язку з військовими діями.

При цьому кожен клуб зможе подавати заявки на присутність системи на їхніх іграх. Але їм доведеться оплатити витрати на її експлуатацію – близько 5 тисяч євро.

Нагадаємо, перед повномасштабним вторгненням рф на територію України УАФ придбала третю машину VAR.