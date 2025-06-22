Український півзахисник польського Ракува Владислав Кочергін зазнав важкої травми коліна під час тренування. Як повідомив польський журналіст Каміль Глембовскі, у футболіста діагностовано розрив хрестоподібних зв’язок.

Це означає, що Кочергін не зможе грати щонайменше пів року, а реабілітація може затягнутися ще довше залежно від перебігу відновлення.

29-річний гравець приєднався до Ракува в березні 2022 року й за цей час провів 133 матчі, в яких забив 25 голів і віддав 13 результативних передач. До переходу в Польщу він виступав за Зорю та Дніпро.

Навесні цього року Кочергін підписав новий контракт зі своїм клубом, але тепер змушений буде зосередитися на тривалому відновленні.