Колос остаточно зняв тренерське питання з порядку денного

Виконувач обов'язків головного тренера Колоса Руслан Костишин отримає новий довгостроковий контракт, повідомляє Sport.ua.

Ковалівці розпочнуть підготовку до нового сезону 24 червня. За час літньої передсезонки запланував 6 контрольних зустрічей.

У міжсезоння Колос планує посилитися 4-5 новобранцями. Зараз вирішується питання, чи залишаться в Колосі Болівар, Олексій Сидоров і Едуард Козик, у яких закінчився термін оренди.

Так само Колос повертає з оренди Олега Ільїна (Оболонь) та Антона Салабая (Ворскла).

Лідер Колоса оцінив шанси молодіжки успішно провести Євро-2025.