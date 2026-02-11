Сергій Разумовський

Металіст 1925 провів шостий контрольний матч на зборах у Марбельї, де зіграв унічию з корейським Чонбуком. Рахунок відкрив новачок харків’ян Баптістелла, який забив у дебютному поєдинку за команду, але по перерві Чонбук зумів відігратися завдяки результативному удару Твумасі, і підсумок зустрічі — бойова нічия 1:1.

Рух у своєму п’ятому спарингу в рамках підготовки у Словенії здобув вольову перемогу над командою Радомлє. Львівський клуб, хоча й пропустив першим після голу Нвоги, майже відразу відновив рівновагу — пенальті реалізував новачок Ігор Невес. У другому таймі перемогу Руху приніс точний удар Влада Рейляну, після чого підопічні Івана Федика втримали перевагу та святкували успіх із рахунком 2:1.

Колос відкрив ігровий день контрольним матчем проти румунського клубу Корвінул, де команда з Ковалівки записала на свій рахунок перемогу з рахунком 2:1. У складі українського колективу відзначилися Артем Гусол і Ардіт Тахірі, кожен із яких записав на свій рахунок по одному забитому м’ячу.

У заключному матчі турецьких зборів Колос протистояв киргизстанській команді Мурас Юнайтед, і зумів оформити розгромну перемогу 3:0. Основний внесок у результат зробив Юрій Климчук, який оформив дубль до перерви, а остаточний рахунок встановив Едуард Козік у другому таймі. Після цього матчу команда завершує підготовчий етап у Туреччині та готується до повернення додому.

Контрольні матчі

Металіст 1925 – Чонбук 1:1

Голи: Баптістелла, 41 – Твумасі, 65

Рух – Радомлє 2:1

Голи: Невес, 31 (пенальті), Рейляну, 54 – Нвога, 28

Колос – Корвінул 2:1

Голи: Гусол, Тахірі

Колос – Мурас Юнайтед 3:0

Голи: Климчук (дубль), Козік