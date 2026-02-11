Колос розгромив МЮ, новачок приніс Металісту 1925 перемогу. Результати матчів українських клубів від 11 лютого
Відбулося чотири контрольні матчі на зимових зборах за участі команд УПЛ
близько 1 години тому
Металіст 1925 провів шостий контрольний матч на зборах у Марбельї, де зіграв унічию з корейським Чонбуком. Рахунок відкрив новачок харків’ян Баптістелла, який забив у дебютному поєдинку за команду, але по перерві Чонбук зумів відігратися завдяки результативному удару Твумасі, і підсумок зустрічі — бойова нічия 1:1.
Рух у своєму п’ятому спарингу в рамках підготовки у Словенії здобув вольову перемогу над командою Радомлє. Львівський клуб, хоча й пропустив першим після голу Нвоги, майже відразу відновив рівновагу — пенальті реалізував новачок Ігор Невес. У другому таймі перемогу Руху приніс точний удар Влада Рейляну, після чого підопічні Івана Федика втримали перевагу та святкували успіх із рахунком 2:1.
Колос відкрив ігровий день контрольним матчем проти румунського клубу Корвінул, де команда з Ковалівки записала на свій рахунок перемогу з рахунком 2:1. У складі українського колективу відзначилися Артем Гусол і Ардіт Тахірі, кожен із яких записав на свій рахунок по одному забитому м’ячу.
У заключному матчі турецьких зборів Колос протистояв киргизстанській команді Мурас Юнайтед, і зумів оформити розгромну перемогу 3:0. Основний внесок у результат зробив Юрій Климчук, який оформив дубль до перерви, а остаточний рахунок встановив Едуард Козік у другому таймі. Після цього матчу команда завершує підготовчий етап у Туреччині та готується до повернення додому.
Контрольні матчі
Металіст 1925 – Чонбук 1:1
Голи: Баптістелла, 41 – Твумасі, 65
Рух – Радомлє 2:1
Голи: Невес, 31 (пенальті), Рейляну, 54 – Нвога, 28
Колос – Корвінул 2:1
Голи: Гусол, Тахірі
Колос – Мурас Юнайтед 3:0
Голи: Климчук (дубль), Козік