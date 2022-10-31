Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвійсько-Естонська ліга. Прометей - Тарту Юлікол

«Колос» завдав «Вересу» другої поразки поспіль і впритул наблизився до зони єврокубків

Вирішальними стали два голи за вісім хвилин другого тайму
Футбол Українська Прем'єр-ліга
31 жовтня 15:16
«Колос» завдав «Вересу» другої поразки поспіль і впритул наблизився до зони єврокубків
Фото - УПЛ

У десятому турі української Прем'єр-ліги «Колос» на своєму полі переграв «Верес».

Із самого початку матчу на полі панувала рівна гра. Відчутної переваги не було в жодної з команд.

Однак вирішальними стали вісім хвилин другого тайму. Ільїн відкрив рахунок, а Чоботенко подвоїв розрив.

«Колос» набрав 15 очок і обійшов «Верес» на один бал, маючи гру в запасі. Відставання від четвертої «Олександрії» становить два пункти.

УПЛ, 10 тур

«Колос» – «Верес» 2:0

Голи: Ільїн, 68, Чоботенко, 76

«Колос»: Волинець, Ємець, Чоботенко, Новак, Зозуля, Мілько, Оріховський (Богданов, 75), Кузик (Болбат, 66), Смирний (Ісаєнко, 80), Ільїн, Лисенко (Попов, 66).

«Верес»: Когут, Є. Пасіч, Вовченко, Курко, Гагун, Кучеров, Кльоц (Лебеденко, 78), В. Шарай, С. Шарай (М. Шестаков, 85), Дахновський, Гайдучик (Сергійчук, 71).

Попередження: Оріховський, 18 – Дахновський, 63, Курко, 90+1

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Верес Колос

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Тренер «Вереса»: «Продемонстрували гарний футбол із «Колосом», але не досягли результату»
Тренер «Вереса»: «Продемонстрували гарний футбол із «Колосом», але не досягли результату»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:43
Вірт: «Єзерський якось в «Шахтарі» взяв за горло одного футболіста, а Луческу сказав: «Все правильно»
Вірт: «Єзерський якось в «Шахтарі» взяв за горло одного футболіста, а Луческу сказав: «Все правильно»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
29 жовтня 12:13
Ван Леувен визнаний кращим тренером 9-го туру УПЛ
Ван Леувен визнаний кращим тренером 9-го туру УПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
25 жовтня 22:15
«Колос» і «Чорноморець» не виявили переможця
«Колос» і «Чорноморець» не виявили переможця
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 жовтня 18:58
Вірт: «Перший удар «Зорі» в площину воріт – рикошет і гол, несправедливо програли»
Вірт: «Перший удар «Зорі» в площину воріт – рикошет і гол, несправедливо програли»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 жовтня 09:01
Ван Леувен – про перемогу: «Зоря» багато з чим не впоралася в матчі з «Вересом»
Ван Леувен – про перемогу: «Зоря» багато з чим не впоралася в матчі з «Вересом»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
23 жовтня 18:57

Новини: Футбол

Форвард «Металіста» заявив, що він не проти виграти гонку бомбардирів УПЛ
Форвард «Металіста» заявив, що він не проти виграти гонку бомбардирів УПЛ
Українська Прем'єр-ліга
12:26
Срна після 1:1 з «Реалом» попросив команду демонструвати такий же рівень у кожному матчі
Срна після 1:1 з «Реалом» попросив команду демонструвати такий же рівень у кожному матчі
Ліга чемпіонов UEFA
12:03
Араби вже не тримають. Ребров може очолити збірну України раніше, ніж очікувалося
Араби вже не тримають. Ребров може очолити збірну України раніше, ніж очікувалося
Збірна України
11:31
Форвард «Кривбасу» вважає, що вирішальним фактором поразки від «Динамо» стали дитячі помилки
Форвард «Кривбасу» вважає, що вирішальним фактором поразки від «Динамо» стали дитячі помилки
Українська Прем'єр-ліга
10:59
Де Дзербі спробує забрати екс-підопічного в «Шахтарі» до себе в АПЛ
Де Дзербі спробує забрати екс-підопічного в «Шахтарі» до себе в АПЛ
Українська Прем'єр-ліга
10:34
Йовічевіч: «Результат із «Олександрією» не зіпсує нам настрій перед «Ляйпціґом»
Йовічевіч: «Результат із «Олександрією» не зіпсує нам настрій перед «Ляйпціґом»
Українська Прем'єр-ліга
10:18
Відомо про травми в «Шахтарі» перед надважливим матчем із «Ляйпціґом»
Відомо про травми в «Шахтарі» перед надважливим матчем із «Ляйпціґом»
Ліга чемпіонов UEFA
09:53
Гура: «Шахтар» – єдиний наш представник у Лізі чемпіонів. Це був лакмусовий папірець для хлопців»
Гура: «Шахтар» – єдиний наш представник у Лізі чемпіонів. Це був лакмусовий папірець для хлопців»
Українська Прем'єр-ліга
09:31
«Мілан» продовжив контракт з Піолі після сенсаційного поразки
«Мілан» продовжив контракт з Піолі після сенсаційного поразки
Серія А
09:19
Всі новини

Популярні новини

Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Бокс Професійний бокс
27 жовтня 12:31
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Бокс Професійний бокс
28 жовтня 10:52
6
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Дзюдо
26 жовтня 08:26
1
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Футбол Ліга Європи UEFA
28 жовтня 10:45
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
26 жовтня 12:59
1
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
26 жовтня 18:26
Всі новини