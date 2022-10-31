«Колос» завдав «Вересу» другої поразки поспіль і впритул наблизився до зони єврокубків

Вирішальними стали два голи за вісім хвилин другого тайму

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У десятому турі української Прем'єр-ліги «Колос» на своєму полі переграв «Верес».

Із самого початку матчу на полі панувала рівна гра. Відчутної переваги не було в жодної з команд.

Однак вирішальними стали вісім хвилин другого тайму. Ільїн відкрив рахунок, а Чоботенко подвоїв розрив.

«Колос» набрав 15 очок і обійшов «Верес» на один бал, маючи гру в запасі. Відставання від четвертої «Олександрії» становить два пункти.

УПЛ, 10 тур

«Колос» – «Верес» 2:0

Голи: Ільїн, 68, Чоботенко, 76

«Колос»: Волинець, Ємець, Чоботенко, Новак, Зозуля, Мілько, Оріховський (Богданов, 75), Кузик (Болбат, 66), Смирний (Ісаєнко, 80), Ільїн, Лисенко (Попов, 66).

«Верес»: Когут, Є. Пасіч, Вовченко, Курко, Гагун, Кучеров, Кльоц (Лебеденко, 78), В. Шарай, С. Шарай (М. Шестаков, 85), Дахновський, Гайдучик (Сергійчук, 71).

Попередження: Оріховський, 18 – Дахновський, 63, Курко, 90+1

