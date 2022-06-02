Колишній форвард збірної України натякнув, що готовий завершити кар'єру

Колишній форвард збірної України артем Кравець натякнув, що готовий завершити кар'єру футболіста.

Я знайду, чим займатися, у мене двоє дітей, сім'я. Мені 33, я пограв, вважаю, що це нормальний вік, щоб закінчувати кар'єру. Не бачу проблеми в тому, якщо я влітку закінчу »