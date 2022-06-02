Став відомий склад збірної України на чемпіонат Європи-2022 зі стрільби з лука
Колишній форвард збірної України натякнув, що готовий завершити кар'єру
Кравець переніс кілька операцій
22:58
Колишній форвард збірної України артем Кравець натякнув, що готовий завершити кар'єру футболіста.
«Я не так багато думав про це. Побачимо, що трапиться влітку. Я переніс 2 операції на спині і не дуже хотів би ризикувати. Будемо дивитися, запросить хтось в який-небудь нормальний проект або клуб.
Я знайду, чим займатися, у мене двоє дітей, сім'я. Мені 33, я пограв, вважаю, що це нормальний вік, щоб закінчувати кар'єру. Не бачу проблеми в тому, якщо я влітку закінчу »
Зараз 32-річний Кравець є вільним агентом, він покинув «Коньяспор» в лютому.