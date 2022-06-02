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Колишній форвард збірної України натякнув, що готовий завершити кар'єру

Кравець переніс кілька операцій
Футбол Українські легіонери
22:58
Колишній форвард збірної України натякнув, що готовий завершити кар'єру

Колишній форвард збірної України артем Кравець натякнув, що готовий завершити кар'єру футболіста.

«Я не так багато думав про це. Побачимо, що трапиться влітку. Я переніс 2 операції на спині і не дуже хотів би ризикувати. Будемо дивитися, запросить хтось в який-небудь нормальний проект або клуб.

Я знайду, чим займатися, у мене двоє дітей, сім'я. Мені 33, я пограв, вважаю, що це нормальний вік, щоб закінчувати кар'єру. Не бачу проблеми в тому, якщо я влітку закінчу »

Зараз 32-річний Кравець є вільним агентом, він покинув «Коньяспор» в лютому.

Джерело: БФ Петро Приходько
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Артем Кравець

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