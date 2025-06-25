Павло Василенко

Колишній нападник Барселони, Атлетіко Мадрид та Манчестер Юнайтед Мемфіс Депай грає за бразильський Корінтіанс з вересня 2024 року. Як виявилось, останні кілька місяців він провів там не в позитивній атмосфері.

Декілька днів тому нідерландець подав скаргу керівництву бразильського клубу, вимагаючи компенсації у розмірі близько шести мільйонів бразильських реалів (або близько 930 тисяч євро). Це непогашені суми, пов'язані з тріумфом Паулістао та іміджевими правами.

То була не перша скарга 31-річного гравця. Депай уже подав позов про невиплачені гроші 15 травня, але стверджував, що не отримав відповіді від президента Корінтіанса Аугусто Мело. Тепер він пред'явив клубу ультиматум через свого адвоката, який попередив, що якщо гроші не буде виплачено, Депай «припинить виконувати свої професійні зобов'язання».

«Дізнавшись про ситуацію, клуб негайно зробив необхідні дії, щоб повністю розібратися в проблемі і знайти рішення», – йдеться в офіційній заяві Корінтіанса.

Депай перебуває у досить гарній формі: він забив шість голів і віддав 10 результативних передач у 28 матчах у всіх змаганнях.