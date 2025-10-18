Колишній гравець Карпат, Ворскли та Вереса отримав важкі поранення на фронті
Ексфутболісту потрібна допомога
Колишній футболіст львівських Карпат, рівненського Вереса, полтавської Ворскли та ще низки українських клубів Микола Закотюк отримав поранення на фронті й наразі потребує допомоги.
Як розповіла дружина військового, Микола приєднався до війська 19 квітня 2025 року. Тримав оборону біля Костянтинівки. Виходячи із позиції отримав мінно-вибухове поранення.
Наразі Микола Закотюк перебуває у лікарні. Попереду довготривала реабілітація. Сім’я потребує підтримки.
- Карта Миколи Закотюка для допомоги: 5168 7451 4032 9399
Закотюк розпочав професіональну кар'єру в стрийській Скалі. Далі були Карпати. Також виступав за Верес, ЦСКА-Борисфен, Ниву Тернопіль, Львів, Закарпаття, Миколаїв, Ворсклу та Олександрію.
Викликався до юнацьких і молодіжних збірних України.
