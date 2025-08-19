Павло Василенко

Джессі Лінгард виграв свою першу індивідуальну нагороду з моменту приєднання до ФК Сеул, отримавши визнання від тамтешньої ліги.

Лінгард – гравець, який виріс у Манчестер Юнайтед. Очікувалося, що він буде ключовим гравцем «червоних дияволів», але зрештою не виправдав очікувань.

Атакуючий півзахисник нарешті покинув «Олд Траффорд» у 2022 році, підписавши постійний контракт з іншим клубом. Він перейшов до Ноттінгем Форест і майже через рік опинився без роботи.

Послугами англійця зацікавився південнокорейський Сеул. Він грає за азійський клуб з лютого 2024 року.

Лінгард провів 53 матчі за Сеул, забив 13 голів і віддав шість результативних передач. Наразі він є їхнім капітаном.

Найкращим місяцем англійця у ФК Сеул був липень, протягом якого корейська команда здобула дві перемоги та одну поразку.

Лінгард відіграв ключову роль у цих перемогах, забивши вирішальні голи, що принесло йому нагороду «Гравець місяця ліги» за липень, першу з моменту приєднання до клубу.