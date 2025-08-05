Павло Василенко

На сьогоднішньому засіданні Надзвичайного комітету Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини Браніслава Круніча було призначено тренером чоловічої збірної Боснії та Герцеговини U-21.

Під час ігрової кар’єри Круніч виступав за боснійський Леотар, словенську Олімпію, луцьку Волинь та інші команди.

Крунич пішов з футболу 15 березня 2013 року, оскільки проблема у футболі затьмарила ризик серцевого захворювання, але пізніше знову повернувся як граючий тренер до тодішнього боснійського клубу четвертого дивізіону Железнічар Баня-Лука.

46-річний боснієць працював тренером ФК Крупа, Бораца, Леотара, Желещнічара, а з вересня 2024 року очолює ФК Баня-Лука.

Круніч у складі Волині провів 33 матчі, забив дев’ять м’ячів та зробив шість асистів.