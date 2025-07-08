Колишній капітан Динамо Микола Морозюк зізнався, який стиль футболу йому до вподоби.

Я не підходив під стиль Динамо? Дивись, чесно, не знаю... Терпіти не можу донецький Шахтар, але мені чомусь завжди був ближче їхній стиль. Ти напевно погодишся зі мною, що Шахтар – це завжди контроль м'яча, через пас, комбінаційний футбол, а Динамо – це більше атлетика, швидкість, контратаки.

Єдиний період, коли я отримував величезне задоволення від футболу в Динамо, це коли ми перейшли на тактику в п’ять захисників, де в мене був карт-бланж. Зняли з мене відповідальність оборони, тому що це далеко не моя сильна якість, але в мене були розв'язані руки з точки зору атаки. Я відчував себе просто фантастично. Це були найкращі мої сезони. Я по системі гол + пас доволі хороший результат показав. Але це тривало не так довго.