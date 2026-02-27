Сергій Разумовський

У 24-му турі французької Ліги 1 Страсбур на своєму полі зіграв унічию з Лансом.

Господарі відкрили рахунок уже на 18-й хвилині, коли відзначився Панічеллі. Після цього Страсбур намагався контролювати темп і частіше тримав м’яч — 55% володіння проти 45% у гостей.

Втім, за якістю та гостротою саме Ланс виглядав переконливіше: команда домінувала за грою, завдала 25 ударів по воротах і назбирала 1.68 очікуваних голів за моделлю xG. Тиск гостей у підсумку дав результат на 62-й хвилині — Сангаре зрівняв рахунок, однак для вольової перемоги натиску фаворита не вистачило.

Ланс набрав 53 очки і вже у цьому турі ризикує відстати від ПСЖ українця Іллі Забарного на чотири бали у боротьбі за чемпіонство. Страсбур (35) – сьомий.

Ліга 1, 24-й тур

Страсбур – Ланс 1:1

Голи: Панічеллі, 18 – Сангаре, 62

Страсбур: Пендерс, Дуе, Омобаміделе, Дукуре, Уаттара, Барко, Ель-Мурабет, Годо (Гойсберг, 76), Енсісо, Морейра (Оєделе, 90+2), Панічеллі

Ланс: Ріссе, Сарр, Ганю, Челік, Юдоль, Томассон (Хайдара, 72), Сангаре, Абдулхамід, Саїд (Сіма, 72), Товен (Сотока, 81), Едуар (Сен-Максімен, 60)

Попередження: Уаттара (4), Енсісо (79) – Томассон (45+1), Юдоль (87)

